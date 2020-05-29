هيونداي تقدم خدمات جديدة في السعودية

يبعد ذلك يقوم العميل باختيار مدينة الموزع وفرعه ونوع السيارة التي يرغب في الحصول على الخدمة لها وتحديد عام التصنيع وقم تعريف السيارة.



وفور الإنتهاء من التسجيل يمكنك تحديد التاريخ والوقت المناسب للتواصل مع الشركة ولكن يمكنك التعامل مع مركز الخدمة دون حجز موعد مسبق في حالة احتياجها للإصلاح .



أما في حالة احتياج السيارة لإصلاح الطلاء الخارجي أو أي من الخارج كظبط الزوايا وغيرها من الخدمات هو الرد على الشكاوى والاستفسارات فالأمر يحتاج للانتظار وتحديد موعد.



كشفت شركة هيونداي في السعودية عن مبادرة جديدة هدفها هو تقديم أفضل خدمة للعملاء وتوفير وقتهم وجهدهم وحمايتهم من فيروس كورونا.وقدمته هيونداي إمكانية حجز خدمات مابعد البيع والصيانة عن طريق الإنترنت من أجل خدمة أفضل .وحددت هيونداي الخطوات التي يجب أن يوقم لها العميل من أجل حجز الخدمة وهي كالتالي :إدخال البينات الخاصة بالعميل سواء اسم العائلة او رقم التليفون أو البريد الإلكتروني .