بسبب الكمامة.. موقف يثير غضب الفنانة يسرا أثناء تصوير خيانة عهد.. فيديو

تحدثت الفنانة يسرا عن كواليس مسلسل " خيانة عهد " والتحديات التي واجهتهم أثناء تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا والاحتياطات التي اتخذتها الشركة المنتجة لتعقيم مكان التصوير والممثلين.





روت الفنانة يسرا موقفا جمع بينها عمل مسلسل "خيانة عهد" قائلة : "مرة أثناء تصوير مسلسل خيانة عهد دخلت ملقتش حد لابس كمامات كتير، غضبت وقولتلهم أمال فين الكمامات والكل ارتداها في ثانية، متنسوش لأننا في خطر بجد". وفريقلأننا





وقالت "يسرا" خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنانج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" انا عندي إيمان كبير جدا بالله، لان لو قاعدة في بيتي وربنا كتب لي الإصابة بالمرض هتصاب وكله بأمر الله ولكن علينا أن نلتزم بالوقاية.





وتابعت "يسرا": لو كنت موظفة او مسئولة كنت نزلت رحت الشغل علشان مقطعش عيش حد، مشيرة إلى أن الكثير من مجتمعنا لا يستوعب مدى خطورة فيروس كورونا المستجد.



