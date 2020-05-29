كنا بنقول يارب نرجع تاني لحياتنا..أول تعليق من يسرا بعد نجاح مسلسل خيانة عهد

كشفت الفنانة يسرا عن كواليس مسلسل "خيانة عهد" والتحديات التي واجهتهم أثناء تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا والاحتياطات التي اتخذتها الشركة المنتجة لتعقيم مكان التصوير والممثلين.





وقالت الفنانة يسرا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" إنه عندما عرض عليها سيناريو مسلسل "خيانة عهد" عحبت بالشخصية كثرا، متابعة "وافقت على طول بعد ما قرأت السيناريو ووقعت في غرامه".





وأضافت "يسرا" أنها تفاجئت بالكاتب أحمد عادل بنه هو مؤلف المسلسل، موضحة أن شخصيتها في المسلسل كانت مختلفة ورائعة، ولم تتصور بتقديم ونجاح المسلسل بهذا الأداء الرائع.





وأوضحت "يسرا" أنهم انتهوا من تصوير المسلسل قبل الحلقة الاخيرة بيومين فقط، متابعة: "كنا بنقول يارب نرجع تاني لحياتنا الطبيعية ملناش غير ربنا .



