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كنا بنقول يارب نرجع تاني لحياتنا..أول تعليق من يسرا بعد نجاح مسلسل خيانة عهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:01 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الفنانة يسرا عن كواليس مسلسل "خيانة عهد" والتحديات التي واجهتهم أثناء تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا والاحتياطات التي اتخذتها الشركة المنتجة لتعقيم مكان التصوير والممثلين.

وقالت الفنانة يسرا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" إنه عندما عرض عليها سيناريو مسلسل "خيانة عهد" عحبت بالشخصية كثرا، متابعة "وافقت على طول بعد ما قرأت السيناريو ووقعت في غرامه".

وأضافت "يسرا" أنها تفاجئت بالكاتب أحمد عادل بنه هو مؤلف المسلسل، موضحة أن شخصيتها في المسلسل كانت مختلفة ورائعة، ولم تتصور بتقديم ونجاح المسلسل بهذا الأداء الرائع.

وأوضحت "يسرا" أنهم انتهوا من تصوير المسلسل قبل الحلقة الاخيرة بيومين فقط، متابعة: "كنا بنقول يارب نرجع تاني لحياتنا الطبيعية ملناش غير ربنا .

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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