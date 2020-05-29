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حوادث

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة لشخص متحللة أثناء القيام بأعمال الحفر في كوبري الحلمية، حيث تبين أنه شخص من المشردين اعتاد النوم بتلك المنطقة ، إلا ان العمال لم ينتبهوا وقاموا بردمه.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة لشخص مجهول الهويه مدفون أسفل الرمال ، أسفل كوبرى الحلمية.

على الفور انتقل رجال الأمن وتم معاينة الجثة وتبين أنها لرجل كان يرتدى بنطلونا أسود وتيشرت أزرق، والجثة فى حاله تعفن وتحلل، ولم يستدل على أى تحقيق شخصية له .

وترجح المعلومات الأولية أن تكون الجثة لعامل دهسه "ونش" أثناء أعمال الحفر بكوبرى الحلمية وتم دفنه أسفل الركام .
العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور
العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور
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