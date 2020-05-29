أم بلا رحمة.. تلقي جثة رضيعتها بالقمامة من أجل المتعة الحرام

القانونية، ألقت مباحث أوسيم القبض على السيدة بعد اتهام زوجها لها بقتل طفلتهما.





كشفت تحقيقات نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة ملابسات وتفاصيل الواقعة كاملة حيث تبين انه منذ بداية شهر رمضان أبلغ مواطن بمغادرة زوجته لمنزل الزوجية واصطحبت طفلتهما البالغة من العمر ٥ أشهر ولا يعلم مكانهما، ثم عاد منذ يومين لمركز الشرطة وحرر بلاغا أخر بعودة زوجته لمنزل أسرتها وأنه يخلي مسئوليته عنها، ثم تقدم ببلاغ ثالث يتهمها فيه باختفاء طفلتهما.





تم استدعاء الزوجة ومواجهتها بأقوال الزوج لتكشف وفاة ابنتها وإلقاء جثتها بمقلب قمامة، وسردت المتهمة في تحقيقات النيابة أنها تركت منزل زوجها بعدما ارتبطت عاطفيا بشاب وأخبرته أنها لا تحب زوجها وترغب في الإقامة معه فاستقبلها بمنزله في مركز سمنود حيث توجهت له خلال شهر رمضان بعدما أخذت طفلتها وأقامت برفقته ونشأت بينهما علاقة آثمة وأعطته ٣ أقراط ذهبية طلبت منه بيعها للإنفاق منها.









اقرأ أيضا| علاقة محرمة وجثة في المقابر.. نورهان تذبح طفلها الرضيع وتعترف: خفت من الفضيحة

أمرت النيابة بضبط وإحضار العشيق وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليه وأعاد ٣ أقراط ذهبية أعطتها المتهمة له. ووجهت له النيابة وللسيدة أضافت المتهمة أنه آخر أيام شهر رمضان ارتفعت حرارة طفلتها فطلبت من عشيقها التوجه بها للطبيب أو المستشفى إلا أنه رفض وطلب منها مراعاتها في المنزل حتى فارقت الطفلة الحياة فقام عشيق الأم بطردها من منزله مرددا: امشي من هنا هتجبيلي مصيبة فغادرت الأم برفقتها جثة ابنتها وفي طريق عودتها لمنزل أسرتها تخلصت من جثة الطفلة بمقلب قمامة، أرشدت عن مكانه لتعثر عليها قوات الأمن في حالة تعفن وبداية تحلل لمرو أكثر من ٣ أيام على الوفاة.أمرت النيابة بضبط وإحضار العشيق وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليه وأعاد ٣ أقراط ذهبية أعطتها المتهمة له. ووجهت له النيابة وللسيدة تهمة الزنا كما اتهمت الأم بالقتل وإخفاء جثة طفلتها وقررت حبسهما ٤ أيام علي ذمة التحقيقات وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة لتحديد سبب الوفاة.



