AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حفيدة عشيقها.. امرأة تعذب طفلة معاقة حتى الموت.. صور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:39 ص
تعذيب طفلة معاقة
تعذيب طفلة معاقة حتى الموت
Advertisements
عزة عاطف

بلا قلب قامت امرأة بريطانية بتعنيف طفلة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة عمرها 4 سنوات حتى الموت، مما نتج عنه تمزق بنكرياسها وتشوه وجهها وجسدها، وذلك بالاتفاق مع جد الطفلة.

 

وقد تقدمت «شونا جاتو» 45 سنة باستئناف على الحكم لكن المحكمة القضائية العليا في بانجور رفضته وأمرت بأن تقضي القاتلة المدة المتبقية من الحكم عليها بـ 50 عاما في تهمة قتل الطفلة المعاقة «كيندال تشيك».

 اقرأ أيضاً:

شاهد.. صرخة طفل اعتدت الشرطة على والده تثير الفزع في بريطانيا

حاولت المرأة المجادلة بأن المدعين لم يتمكنوا من إثبات تورطها وراء ضرب الفتاة المسكينة المميت، والتي كانت حفيدة عشيقها (جد الطفلة) وتولت رعايتها لفترة من الزمن، تعرضت فيها الطفلة للتعذيب الشديد لشهور والضرب القاسي حتى تمزق بنكرياسها.

 

ستقضي المجرمة ما تبقى من حياتها خلف القضبان حتى عام 2069 لقتل الطفلة في ديسمبر الماضي 2017 داخل منزل جدها في أوجوستا ببانجور وفقًا لصحيفة مترو.

 

ويبدو أن الجريمة تمت بالاشتراك مع جد الطفلة، حيث عملت المرأة كمقدمة رعاية بينما كانت مخطوبة لجدها قبل قتلها، وقد راسلت عشيقها قبل وقت قصير من القتل قائلًا: لقد انتهيت من هذا الطفل. ''

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهر بحمالة صدر وطلب الزواج من فنان شهير وفضج جده.. اعترافات صادمة لـ حفيد عمر الشريف

ظهر عاريا.. صورة فاضحة أخرى لـ حفيد عمر الشريف

فيديو فاضح.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل مع ممثل إسرائيلي

حفيد عمر الشريف يثير الجدل في نهار رمضان.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

أعراض جلدية ناتجة عن الإصابة بكورونا.. هانى الناظر يوضح الحقيقة

الفيروس قلت حدته .. طبيب يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن كورونا

اطمنوا مريم في ايد أمينة.. محمد جمعة من مسلسل البرنس

برلماني: النائبة المصابة بـ كورونا كانت في اجتماع أمس وبدون كمامة.. فيديو

أحمد موسى يطالب بتطبيق حظر شامل في أيام العيد لهذا السبب ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفيدة عشيقها.. امرأة تعذب طفلة معاقة حتى الموت.. صور

الشوفان بالفواكه .. أفضل وجبة صحية للسحور

طفل مصاب بمتلازمة داون يصبح وجهًا إعلانيًا لأشهر الماركات العالمية.. صور