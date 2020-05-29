بسبب التأمين الإجباري.. محمد فضل الله يحذر الأندية ولاعبي الدوري ويطالب بتوقيع الغرامات

طالب الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية بضرورة أن يتضمن عقد اى لاعب فى الدورى المصرى بند التأمين الاجبارى وذلك بشكل إجباري.





كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزءى منتصف شهر يونيو القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وحذر الدكتور محمد فضل الله الأندية من مغبة خلو عقد اى لاعب فى المسابقات المحلية من بند التأمين الإجباري ضد الكوارث ومنها أزمة فيروس كورونا.









وشدد الدكتور محمد فضل الله على ضرورة توقيع الغرامات المالية على أي نادي فى الدورى المصري لا يقوم بالتأمين على اللاعبين والعاملين بالمنظومة الرياضية فضلا عن توقيع عقوبة على اللاعب فى حال رفضه إدراج بند التأمين الإجباري وخصم نسبة من عقده.





أشار الدكتور محمد فضل الله الى الأندية فى الدوريات الخارجية ملتزمة بادراج بند التأمين الإجباري فى عقود اللاعبين ضد الكوارث ومنها ازمة فيروس كورونا وغيره.



