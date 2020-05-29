AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب التأمين الإجباري.. محمد فضل الله يحذر الأندية ولاعبي الدوري ويطالب بتوقيع الغرامات

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:13 م
محمد فضل الله
محمد فضل الله
Advertisements
يسرى غازى
طالب الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية بضرورة أن يتضمن عقد اى لاعب فى الدورى المصرى بند التأمين الاجبارى وذلك بشكل إجباري.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزءى منتصف شهر يونيو القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحذر الدكتور محمد فضل الله الأندية من مغبة خلو عقد اى لاعب فى المسابقات المحلية من بند التأمين الإجباري ضد الكوارث ومنها أزمة فيروس كورونا.


وشدد الدكتور محمد فضل الله على ضرورة توقيع الغرامات المالية على أي نادي فى الدورى المصري لا يقوم بالتأمين على اللاعبين والعاملين بالمنظومة الرياضية فضلا عن توقيع عقوبة على اللاعب فى حال رفضه إدراج بند التأمين الإجباري وخصم نسبة من عقده.

 أشار الدكتور محمد فضل الله الى  الأندية فى الدوريات الخارجية ملتزمة بادراج بند التأمين الإجباري فى عقود اللاعبين ضد الكوارث ومنها ازمة فيروس كورونا وغيره.

أوضح أن بند التأمين الإجباري موجود فى كل عقود اللاعبين بالعالم ووفقا للاتفاق المبرم فى العقود بين اللاعب والنادي يقوم بخصم نسبة من عقد اى لاعب ووفقا للشريحة التأمينية نظير التأمين الإجباري ضد الكوارث ومنها أزمة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير لوائح: تخفيض عقود اللاعبين يجب أن يكون بموافقة الطرفين

خبير لوائح: يجوز مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم

مستشار لوائح رياضية: يحق للاعبين التقدم بشكوى ضد أنديتهم للمطالبة بمستحقاتهم رغم أزمة كورونا

بسبب كورونا.. الأندية تطالب الجبلاية ووزارة الرياضة بتفعيل بند التأمين الإجباري

لائحة القيمة التسويقية.. محمد فضل الله يطرح مقترحا لحل أزمة ارتفاع عقود اللاعبين

كلمة شرف ولا وثيقة مكتوبة.. ارتفاع سقف عقود لاعبى الدورى فى قبضة الخبراء

ترشيحاتنا

مجلس الأهلي يبحث عن حلول لأزمة الـ30 مليون جنيه

بعض الحالات بلا أعراض.. استشاري باطنة ومناعة: مرض كورونا له درجات مختلفة من الإصابة..فيديو

بسبب قاعدة العديد الأمريكية.. داعش يهدد بضرب قطر

بدون محاكمة.. كوريا الشمالية تعدم زوجين حاولا الهروب من الحجر الصحي

الحاجة أم الاختراع.. فيروس كورونا يدفع الشعوب للابتكار.. صور

بعد إجراء مسحة كورونا.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها: النتيجة سلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور