أشرف صبحي: نعمل لوضع خطة للعمل بالأندية ومراكز الشباب

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مساء الجمعة، أن الوزارة تعمل على وضع خطة للعمل بالأندية ومراكز الشباب وفق مواعيد محددة للحفاظ على سلامة الجميع.





وقال وزير الشباب والرياضة في مداخلة هاتفيه مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم: " سنحدد وقتا معينا للأندية مراكز الشباب، بوضع مواعيد محددة لفتح وغلق النادي، وممارسة الألعاب والنشاطات بها، وفقا لمعايير وعوامل احترازية تحافظ علي سلامة الجميع".





وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة والصحة، تعمل معا لوضع أسس على قرارات تحمي الألعاب والرياضات، في عودة متدرجة مرة أخرى، وبعد العيد ، سيتم الإعلان عنها".