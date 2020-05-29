رفع 355 ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع خلال إجازة العيد

أعلن اللواء محمود شعراوي عن نجاح المحافظات في رفع ٣٥٥ ألف طن مخلفات صلبة من كافة الشوارع والتخلص الآمن منها وذلك خلال اجازة العيد في الفترة من ٢٣ مايو 2020 وحتى ٢٨ مايو.





وقال شعراوى أن كمية المخلفات التى تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) بلغت ٤٧٪؜ من إجمالي المتولد في تلك الفترة بمختلف المحافظات .





شعراوي يشدد على المحافظين التأكد من إجراءات السلامة لعمال النظافة اقرأ أيضا/





وكشف وزير التنمية المحلية عن نجاح محافظة القاهرة في رفع ١١٠ ألف طن من المخلفات الصلبة و الجيزة ٤٣ ألف طن والقليوبية ١٧ ألف طن ، والأسكندرية ٢٥ ألف طن ، وبنى سويف ٤ آلاف طن وجنوب سيناء ٨١٧ طن ، والغربية ١٢ ألف طن وأسيوط ١٠ آلاف طن والسويس ١٦٣٦ طن والمنوفية ١٦ ألف طن ، والشرقية ١٥ ألف طن ، والإسماعيلية ٦٢٠٣ طن والأقصر ٣٦٨٩ طن ، والدقهلية ١٠ آلاف طن والمنيا ١٠ آلاف طن وأسوان ٣ آلاف طن والفيوم ١٠ آلاف طن وقنا ٢٦٧١ طن ، وكفر الشيخ ١٢ ألف طن ، والبحيرة ٢١ ألف طن ، ومطروح ٣٣٦١ طن ، والبحر الأحمر ٢٨٢٢ طن ، ودمياط ٤٤٤٣ طن وشمال سيناء ١٠٨٢ طن وبورسعيد ٢٣٠٧ طن والوادى الجديد ٥٨٧ طن ، وسوهاج ٨ آلاف طن .



