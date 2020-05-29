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أخبار البلد

رفع 355 ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع خلال إجازة العيد

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:56 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أعلن اللواء محمود شعراوي عن نجاح المحافظات في رفع  ٣٥٥ ألف طن مخلفات صلبة من كافة الشوارع والتخلص الآمن منها وذلك خلال  اجازة العيد في الفترة من ٢٣ مايو 2020 وحتى ٢٨ مايو.

وقال شعراوى أن كمية المخلفات التى تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) بلغت  ٤٧٪؜ من إجمالي المتولد في تلك الفترة بمختلف المحافظات . 


وكشف وزير التنمية المحلية عن نجاح محافظة القاهرة في رفع ١١٠ ألف طن من المخلفات الصلبة و الجيزة ٤٣ ألف طن والقليوبية ١٧ ألف طن ، والأسكندرية ٢٥ ألف طن ، وبنى سويف ٤ آلاف طن وجنوب سيناء ٨١٧ طن ، والغربية ١٢ ألف طن وأسيوط ١٠ آلاف طن والسويس ١٦٣٦ طن والمنوفية ١٦ ألف طن ، والشرقية ١٥ ألف طن  ، والإسماعيلية ٦٢٠٣ طن والأقصر ٣٦٨٩ طن ، والدقهلية ١٠ آلاف طن والمنيا ١٠ آلاف طن وأسوان ٣ آلاف طن والفيوم ١٠ آلاف طن وقنا ٢٦٧١ طن ، وكفر الشيخ ١٢ ألف طن ، والبحيرة ٢١  ألف طن ، ومطروح ٣٣٦١ طن ، والبحر الأحمر ٢٨٢٢ طن ، ودمياط ٤٤٤٣ طن وشمال سيناء ١٠٨٢ طن وبورسعيد ٢٣٠٧ طن والوادى الجديد ٥٨٧ طن ، وسوهاج ٨ آلاف طن .

وأشاد شعراوي بالجهود التى بذلتها الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن ، وهيئات نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة وجميع العاملين بمنظومة النظافة برفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية خلال أجازة العيد للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .
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