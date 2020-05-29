لطلاب الجامعات.. 13 موقعا تساعد على سرعة إنجاز المشروع البحثى

ورصد صدى البلد اغلب محركات البحث و المكتبات التى يمكن للطلاب ايجاد بها كافة المصادر التى يحتاجونها أثناء عمل المشاريع البحثية ، حيث إنه وفقا للوائح الجامعات يجب الاستعانة بـ 3 مصادر على الأقل فى كتابة المشاريع البحثية للطلاب فى كل مادة مع مراعاة نسبة الاقتباس المحددة .

وأفضل هذه المحركات البحثية و المكتبات :

بيبحث في الآلاف الأوراق البحثية والمؤسسات، والمراجع البحثية الموثوقة بالأضافة إنه خدمة مميزة جدًا من شركة جوجل وعدد زواره شهريًا اكتر من 50 مليون ، و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://scholar.google.com.eg/

و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/8m6tRS

محرك بحثي علمي يقوم بالبحث في أكثر من 10000 موقع علمي موثوق بعناية لإخراج النتيجة العلمية الصحيحة لك.

و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : http://www.refseek.com

موقع علمي يقوم بالبحث في مليار مقال وكتاب وبحث.

و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://www.ekb.eg/ar/home

5- iSEEK Education

يعتبر اكبر محركات البحث العلمية اللي بيبحث في مئات الألاف من المصادر الموثوقة من الجامعات، والمؤسسات العلمية، والأبحاث العلمية.

و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : http://education.iseek.com





6- OALster

قاعدة بيانات تصل الى ملايين الأبحاث العلمية

و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : http://www.oclc.org

https://goo.gl/5VzfVh





7- Science Direct

مواقع اخباري و يعمل كمحرك بحثي قوي، حيث يصل نتيجة بحثه الى أكثر من 10 الآلاف ورقة بحثية و 25 الف كتاب علمي.

و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/nrmki6





8- Internet Public Library

مكتبة كبيرة تضم عدد كبير من المصادر التي تم تجميعها على مدار 20 عامًا

و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/O8EqEL





9- Microsoft Acadimic Research

محرك بحثي للأبحاث الأكاديمية للطلبة ،والأساتذة تقدمها شركة ميكروسوفت

وبيقوم بالبحث في أكثر من 80 مليون بحث علمي في جميع المجالات ، و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/4gtNQa





10- Archive Hub

مؤسسة بريطانية بتوفر ثروة حقيقية من المعلومات للباحثين.

و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/ESCW1a





11- High Beam Reasearch

و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : http://www.highbeam.com





12- "موقع دار المنظومة"

و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : http://mandumah.com/





13- Academic Index

محرك بحثي جامع بيبحث في جميع محركات البحث حسب إختيارك.

و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/Y5n80i



