لطلاب الجامعات.. 13 موقعا تساعد على سرعة إنجاز المشروع البحثى

اقترب موعد تسليم المشروعات البحثية لطلاب فرق النقل بكافة الجامعات و المعاهد المصرية كما حددت وزارة التعليمم العالى و البحث العلمى
و المجلس الاعلى للجامعات بعد تغيير آلية لتقييم طلاب سنوات النقل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .
ورصد صدى البلد اغلب محركات البحث و المكتبات التى يمكن للطلاب ايجاد بها كافة المصادر التى يحتاجونها أثناء عمل المشاريع البحثية ، حيث إنه وفقا للوائح الجامعات يجب الاستعانة بـ 3 مصادر على الأقل فى كتابة المشاريع البحثية للطلاب فى كل مادة مع مراعاة نسبة الاقتباس المحددة .
وأفضل هذه المحركات البحثية و المكتبات :
1- بنك المعرفة المصرى"
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://www.ekb.eg/ar/home
2- RefSeek
موقع علمي يقوم بالبحث في مليار مقال وكتاب وبحث.
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : http://www.refseek.com
3- Virtual LRC
محرك بحثي علمي يقوم بالبحث في أكثر من 10000 موقع علمي موثوق بعناية لإخراج النتيجة العلمية الصحيحة لك.
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/8m6tRS
4- Google Scholar
بيبحث في الآلاف الأوراق البحثية والمؤسسات، والمراجع البحثية الموثوقة بالأضافة إنه خدمة مميزة جدًا من شركة جوجل وعدد زواره شهريًا اكتر من 50 مليون ، و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://scholar.google.com.eg/
5- iSEEK Education
يعتبر اكبر محركات البحث العلمية اللي بيبحث في مئات الألاف من المصادر الموثوقة من الجامعات، والمؤسسات العلمية، والأبحاث العلمية.
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : http://education.iseek.com
6- OALster
قاعدة بيانات تصل الى ملايين الأبحاث العلمية
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : http://www.oclc.org
https://goo.gl/5VzfVh
7- Science Direct
مواقع اخباري و يعمل كمحرك بحثي قوي، حيث يصل نتيجة بحثه الى أكثر من 10 الآلاف ورقة بحثية و 25 الف كتاب علمي.
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/nrmki6
8- Internet Public Library
مكتبة كبيرة تضم عدد كبير من المصادر التي تم تجميعها على مدار 20 عامًا
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/O8EqEL
9- Microsoft Acadimic Research
محرك بحثي للأبحاث الأكاديمية للطلبة ،والأساتذة تقدمها شركة ميكروسوفت
وبيقوم بالبحث في أكثر من 80 مليون بحث علمي في جميع المجالات ، و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/4gtNQa
10- Archive Hub
مؤسسة بريطانية بتوفر ثروة حقيقية من المعلومات للباحثين.
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/ESCW1a
11- High Beam Reasearch
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : http://www.highbeam.com
12- "موقع دار المنظومة"
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : http://mandumah.com/
13- Academic Index
محرك بحثي جامع بيبحث في جميع محركات البحث حسب إختيارك.
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط : https://goo.gl/Y5n80i