AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب الجامعات.. 13 موقعا تساعد على سرعة إنجاز المشروع البحثى

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:38 م
كتابة الابحاث
كتابة الابحاث
Advertisements
كريم ناصر

اقترب موعد تسليم المشروعات البحثية لطلاب فرق النقل بكافة الجامعات و المعاهد المصرية كما حددت وزارة التعليمم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات بعد تغيير آلية لتقييم طلاب سنوات النقل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد . 

ورصد صدى البلد اغلب محركات البحث و المكتبات التى يمكن للطلاب ايجاد بها كافة المصادر التى يحتاجونها أثناء عمل المشاريع البحثية ، حيث إنه وفقا للوائح الجامعات يجب الاستعانة بـ 3 مصادر  على الأقل فى  كتابة المشاريع البحثية للطلاب فى كل مادة  مع مراعاة نسبة الاقتباس المحددة . 


وأفضل هذه المحركات البحثية و المكتبات : 

1- بنك المعرفة المصرى"
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   https://www.ekb.eg/ar/home

2- RefSeek
موقع علمي يقوم بالبحث في مليار مقال وكتاب وبحث. 
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   http://www.refseek.com

3- Virtual LRC
محرك بحثي علمي يقوم بالبحث في أكثر من 10000 موقع علمي موثوق بعناية لإخراج النتيجة العلمية الصحيحة لك.
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   https://goo.gl/8m6tRS

4- Google Scholar
بيبحث في الآلاف الأوراق البحثية والمؤسسات، والمراجع البحثية الموثوقة بالأضافة إنه خدمة مميزة جدًا من شركة جوجل وعدد زواره شهريًا اكتر من 50 مليون ، و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   https://scholar.google.com.eg/

5- iSEEK Education
يعتبر اكبر محركات البحث العلمية اللي بيبحث في مئات الألاف من المصادر الموثوقة من الجامعات، والمؤسسات العلمية، والأبحاث العلمية.
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :    http://education.iseek.com

6- OALster
قاعدة بيانات تصل الى ملايين الأبحاث العلمية
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   http://www.oclc.org
https://goo.gl/5VzfVh

7- Science Direct
مواقع اخباري و يعمل كمحرك بحثي قوي، حيث يصل نتيجة بحثه الى أكثر من 10 الآلاف ورقة بحثية و 25 الف كتاب علمي.
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   https://goo.gl/nrmki6

8- Internet Public Library
مكتبة كبيرة تضم عدد كبير من المصادر التي تم تجميعها على مدار 20 عامًا
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   https://goo.gl/O8EqEL

9- Microsoft Acadimic Research
محرك بحثي للأبحاث الأكاديمية للطلبة ،والأساتذة تقدمها شركة ميكروسوفت
وبيقوم بالبحث في أكثر من 80 مليون بحث علمي في جميع المجالات ، و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   https://goo.gl/4gtNQa

10- Archive Hub
مؤسسة بريطانية بتوفر ثروة حقيقية من المعلومات للباحثين.
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   https://goo.gl/ESCW1a

11- High Beam Reasearch
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   http://www.highbeam.com

12- "موقع دار المنظومة"
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   http://mandumah.com/

13- Academic Index
محرك بحثي جامع بيبحث في جميع محركات البحث حسب إختيارك.
و يمكن الدخول عليه عبر هذا الرابط :   https://goo.gl/Y5n80i

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح خدمة الفتاوى الإلكترونية عبر موقع دار الإفتاء على مدار 24 ساعة

فتح خدمة الفتاوى الإلكترونية عبر موقع دار الإفتاء على مدار 24 ساعة

رابط تحميل البحوث التطبيقية المطلوبة لتقييم طلاب سنوات النقل بالتعليم الفني

11 موقعا تساعد طلاب تجارة القاهرة في إعداد الأبحاث

لطلاب فرق النقل بتربية حلوان .. 12 مصدرا لعمل المشاريع البحثية

جامعة حلوان: 7 خطوات يجب على الطلاب اتباعها أثناء كتابة المشروعات البحثية.. التسليم من 31 مايو حتى 21 يونيو.. وتطالب بسرعة سداد المصروفات الدراسية

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

بعد إصابة مستشار المحافظ بـ"كورونا".. ماذا يحدث في ديوان الإسكندرية

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

لأنه توقع من الملكة السب.. سبب تقديم سيدنا سليمان اسمه على لفظ الجلالة في خطاب ملكة سبأ.. فيديو

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

16872 إصابة و284 وفاة.. ارتفاع حصيلة كورونا في إسرائيل

AdvertisementS

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا