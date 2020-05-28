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تعليم

مؤتمر البحث العلمي يناقش الآثار الاقتصادية والنفسية لـ كورونا وطرق مواجهتها

الخميس 28/مايو/2020 - 10:33 م
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
اكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجلسة الأولى لمؤتمر "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها" ويترأسها الدكتور منير السعيداني.


اوضح الدكتور كمال عكاشة،  ان الجلسة ستتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور ساري حنفي، حول "التحول المجتمعي في وقت كورونا"، والدكتور مبروك بوطاقوقة، حول "التحليل الاجتماعي لوباء كورونا"، والدكتور خالد كاظم، حول "الأثر الاجتماعي لوباء كورونا"، بالإضافة إلى بحث الدكتور أحمد موسى بدوي، حول "السلوكيات الجيدة المتوقعة بعد كورونا".

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كانت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، اعلنت عن تنظيم  المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" يومي 27 و28 مايو الحالي، بمشاركة د. محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، و43 عالمًا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وتم بث المؤتمر عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بمشاركة العديد من الباحثين والعلماء من الذين لم يتمكنوا من المشاركة بأبحاث في أعمال المؤتمر.
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