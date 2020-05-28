مؤتمر البحث العلمي يناقش الآثار الاقتصادية والنفسية لـ كورونا وطرق مواجهتها

اكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجلسة الأولى لمؤتمر "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها" ويترأسها الدكتور منير السعيداني.









اوضح الدكتور كمال عكاشة، ان الجلسة ستتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور ساري حنفي، حول "التحول المجتمعي في وقت كورونا"، والدكتور مبروك بوطاقوقة، حول "التحليل الاجتماعي لوباء كورونا"، والدكتور خالد كاظم، حول "الأثر الاجتماعي لوباء كورونا"، بالإضافة إلى بحث الدكتور أحمد موسى بدوي، حول "السلوكيات الجيدة المتوقعة بعد كورونا".





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