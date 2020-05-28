مؤتمر البحث العلمي يناقش الآثار الاقتصادية والنفسية لـ كورونا وطرق مواجهتها

اكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجلسة الأولى لمؤتمر "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها" ويترأسها الدكتور منير السعيداني.
اوضح الدكتور كمال عكاشة، ان الجلسة ستتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور ساري حنفي، حول "التحول المجتمعي في وقت كورونا"، والدكتور مبروك بوطاقوقة، حول "التحليل الاجتماعي لوباء كورونا"، والدكتور خالد كاظم، حول "الأثر الاجتماعي لوباء كورونا"، بالإضافة إلى بحث الدكتور أحمد موسى بدوي، حول "السلوكيات الجيدة المتوقعة بعد كورونا".
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كانت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، اعلنت عن تنظيم المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" يومي 27 و28 مايو الحالي، بمشاركة د. محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، و43 عالمًا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وتم بث المؤتمر عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بمشاركة العديد من الباحثين والعلماء من الذين لم يتمكنوا من المشاركة بأبحاث في أعمال المؤتمر.