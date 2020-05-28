مؤتمر افتراضي.. جامعة طنطا تناقش دور البحث العلمي في التصدي لجائحة كورونا

قال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن الجلسة الثالثة لمؤتمر "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، بعنوان "كيف يستطيع البحث العلمي التصدي للجائحة؟" ويديرها الدكتور محمد هاني حافظ - الرئيس المنتخب للجمعية المصرية لأمراض الكلى وزراعتها واستاذ الكلى بجامعة القاهرة.





وتتناول الجلسة الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور محسن القوصي، حول "العلاج المضاد للفيروسات ولكوفيد 19"، والدكتور أحمد حلاوة، حول "زراعة الكلى وكوفيد 19: تحديث مع سلسلة من الحالات"، والدكتور يوسف حجاج - مدرس بكلية الصيدلة جامعة طنطا - حول "كوفيد 19 وخطوط مهاجمته"، بالإضافة إلى بحث د. لمياء مدبولي، حول "كوفيد 19: كيفية الإمراض وتحديات اللقاحات"، ود. أحمد جودة، حول "إعادة استخدام الأدوية: تحديث حول العلاجات الدوائية المحتملة لكوفيد 19".







