مؤتمر افتراضي.. جامعة طنطا تناقش دور البحث العلمي في التصدي لجائحة كورونا

قال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن الجلسة الثالثة لمؤتمر "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، بعنوان "كيف يستطيع البحث العلمي التصدي للجائحة؟" ويديرها الدكتور محمد هاني حافظ - الرئيس المنتخب للجمعية المصرية لأمراض الكلى وزراعتها واستاذ الكلى بجامعة القاهرة.
وتتناول الجلسة الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور محسن القوصي، حول "العلاج المضاد للفيروسات ولكوفيد 19"، والدكتور أحمد حلاوة، حول "زراعة الكلى وكوفيد 19: تحديث مع سلسلة من الحالات"، والدكتور يوسف حجاج - مدرس بكلية الصيدلة جامعة طنطا - حول "كوفيد 19 وخطوط مهاجمته"، بالإضافة إلى بحث د. لمياء مدبولي، حول "كوفيد 19: كيفية الإمراض وتحديات اللقاحات"، ود. أحمد جودة، حول "إعادة استخدام الأدوية: تحديث حول العلاجات الدوائية المحتملة لكوفيد 19".
كانت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، نظمت المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" يومي 27 و28 مايو الحالي، بمشاركة د. محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، و43 عالمًا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وتم بث المؤتمر عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بمشاركة باحثين وعلماء من مختلف دول العالم والذين لم يتمكنوا من المشاركة بأبحاث في أعمال المؤتمر.