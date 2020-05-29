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تعليم

تعقيم مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية .. غدا

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:01 ص
تعقيم المدارس
تعقيم المدارس
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ياســـمين بدوي

تبدأ مديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى بدمياط، غدا السبت ٢٠٢٠/٥/٣٠ أعمال تطهير وتعقيم مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، كإجراء احترازى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بضرورة تكاتف كل أجهزة المحافظة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.




وأكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جار تعقيم المدارس التى ستشهد امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بصفة يومية حسب التعليمات الوزارية


و وجه الشكر لكافة أجهزة المحافظة المتعاونة والمنفذة لعملية التطهير والتعقيم بشكل يومى، وخاصة لمجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى بدمياط وعنهم الأمين العام الأستاذ أحمد عوض.


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كما وجه "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير لشباب المتطوعين بالجمعية لمجهوداتهم منذ بداية إنتشار فيروس كورونا في تعقيم المدارس ودواوين الإدارات التعليمية والمديرية أوقات استلام المشروعات البحثية والامتحانات.


وأشار"عثمان" إلى أن عملية التعقيم الدورى لكافة المنشآت التعليمية تأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

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