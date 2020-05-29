تعقيم مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية .. غدا

تبدأ مديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى بدمياط، غدا السبت ٢٠٢٠/٥/٣٠ أعمال تطهير وتعقيم مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، كإجراء احترازى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بضرورة تكاتف كل أجهزة المحافظة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.





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