شوقي يوافق على زيادة مكافآة ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية .. ونائب الوزير: الشئون المالية تحاول تدبير الموارد اللازمة

تلقى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، تساؤلا بشأن الملاحظين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام ومدى امكانية انتدابهم من داخل الادارة حرصا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد ، وكذلك مدى صدور قرار بزيادة المكافأة لهم من يومين الى ثلاثه أيام.





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ومن جانبه .. كشف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه بالفعل اقترح قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم زيادة المكافآة من يومين الى ثلاثة أيام للملاحظين ، وقد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من حيث المبدأ على هذه الزيادة ، وأحال الامر الى الشئون المالية لتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك ، مشيرًا إلى أنه لم يصدر القرار النهائي حتى الان حيث مازالت الشئون المالية تدرس الموضوع.





وقال نائب وزير التعليم : أما فكرة أن يكون الملاحظين من نفس الإدارة التعليمية ، فيصعب تحقيق هذا الامر حاليا ، ولكن الملاحظين سيكونوا هذا العام من نفس المديرية وليس من نفس الادارة التعليمية.





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