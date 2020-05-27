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تعليم

شوقي يوافق على زيادة مكافآة ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية .. ونائب الوزير: الشئون المالية تحاول تدبير الموارد اللازمة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:28 ص
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
تلقى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، تساؤلا بشأن الملاحظين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام ومدى امكانية انتدابهم من داخل الادارة حرصا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد ، وكذلك مدى صدور قرار بزيادة المكافأة لهم من يومين الى ثلاثه أيام.

ومن جانبه .. كشف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه بالفعل اقترح قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم زيادة المكافآة من يومين الى ثلاثة أيام للملاحظين ، وقد وافق  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من حيث المبدأ على هذه الزيادة ، وأحال الامر الى الشئون المالية لتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك ، مشيرًا إلى أنه لم يصدر القرار النهائي حتى الان حيث مازالت الشئون المالية تدرس الموضوع.

وقال نائب وزير التعليم : أما فكرة أن يكون الملاحظين من نفس الإدارة التعليمية ، فيصعب  تحقيق هذا الامر حاليا ، ولكن الملاحظين سيكونوا هذا العام من نفس المديرية وليس من نفس الادارة التعليمية.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء اونلاين عقده دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني مع ائتلاف شباب معلمي مصر لمناقشة استفسارات المعلمين .

حيث تلقى نائب وزير التعليم خلال هذا اللقاء استفسارات حول خطة تطوير التعليم الفني والهيئة القومية لجودة التعليم الفني  وأكاديمية معلمى التعليم الفني والمدارس التكنولوجيا التطبيقية والابحاث التطبيقية وقضايا المعلمين .
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