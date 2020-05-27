وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأسبوع القادم.
حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : سنعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأسبوع الذي سيبدأ بعد إجازة العيد ، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن النتيجة ستعلن في اول يوم عمل بعد العيد.
وعن شكل إعلان النتيجة للطلاب ، أوضح وزير التربية والتعليم ، أن النتيجة قد يتم اعلانها بشكل اكثر تفصيلا عن الشكل الذي اعتاد عليه طلاب منذ بدء تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية.
وقال وزير التربية والتعليم: "لقد استمرت الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي من ٢٩ أبريل الماضي حتى ٢٠ مايو".
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وأضاف: "لقد نجحنا في إتمام 10 ملايين و420 ألفا (10.420.000) امتحان إلكتروني لمجموع مليون و155 ألفا (1.155.000) من الطلاب في منازلهم.
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وأضاف: "لقد نجحنا في إتمام 10 ملايين و420 ألفا (10.420.000) امتحان إلكتروني لمجموع مليون و155 ألفا (1.155.000) من الطلاب في منازلهم.
جدير بالذكر أنه كانت نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي من قبل ، تعلن في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان.
و وقتها .. أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به .