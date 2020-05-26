التعليم تستعد لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد إجازة العيد.. شوقي: المجتهدون ناجحون والغشاشون سيدخلون الدور الثاني.. والتقييمات بـ 4 ألوان

وزير التعليم:

امتحنا مليونا و155 ألف طالب إلكترونيا من المنازل بلا مشاكل تقنية

كل طالب سيتسلم بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان





ينتظر الطلاب بحالة من القلق والترقب نتيجة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تستعد لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً.وأعلن الدكتور طارق شوقي اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020.وقال وزير التربية والتعليم: "لقد استمرت هذه الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي من ٢٩ أبريل الماضي حتى ٢٠ مايو".وأضاف: "لقد نجحنا في إتمام 10 ملايين و420 ألفا (١٠،٤٢٠،٠٠٠) امتحان إلكتروني لمجموع مليون و155 ألفا (١،١٥٥،٠٠٠) من الطلاب في منازلهم.وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع الطلاب الذين شاركوا في عمليات غش جماعي أثناء امتحانات الصفين الأول الثاني الثانوي، سيدخلون امتحانات الدور الثاني، أما الطلاب الذين حرصوا على إجابة الامتحانات بمجهودهم فسوف ينجحون بسهولة في امتحانات الدور الأول.وعن شكل ظهور النتيجة، قالت وزارة التربية والتعليم: "تظهر النتيجة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للطلاب في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان".وأكدت الوزارة أن هذه البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به.وأوضحت أن هذه البطاقة مدون بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها، وألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقت العديد من الاستفسارات من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية، بشأن كيفية اداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.





من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم الثانوي والعام بوزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لجميع المديريات، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أفاد بأنه في هذه الحالة يتم تكليف الموجهين الأوائل بالمديريات التعليمية بإعداد الاختبارات التكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في المواد الذين تغيبوا فيها (مادة أو بعض المواد) بأعذار مرضية أو قهرية طبقا لما ورد بالقرارين الوزاريين 273 و274 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام مادتي 5 و11.





وقالت وزارة التربية والتعليم: "تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عاليا من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول، وتشير المنطقة الخضراء إلى أن الطالب حقق مستوى مناسبا من التوقعات للفصل الدراسي الأول، وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، وإذا لم يأخذ الاختبار الإلكتروني فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي".وأضافت: "تعبر النقطة السوداء عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمان باللون الأسود عن متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية".









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فإذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر، يعقد له امتحان تكميلي (تخلف) في الجزء الذي تمت دراسته خلال هذا الفصل في نهاية العام الدراسي عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني.أما إذا تغيب الطالب عن امتحان الفصل الدراسي الثاني، فيؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني ويكون امتحانه في الجزء الذي تمت دراسته من المنهج الدراسي في الفصل الدراسي الثاني فقط حرصا على مصلحة الطلاب.وكان طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي أدوا امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.