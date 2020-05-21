وزير التعليم: إعلان نتيجة أولى و2 ثانوي بعد إجازة عيد الفطر

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اكتمال منظومة الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لقد استمرت هذه الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي من ٢٩ ابريل الماضي حتي ٢٠ مايو .





وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد نجحنا في اتمام 10 مليون و 420 ألف (١٠،٤٢٠،٠٠٠) امتحان الاكتروني خلال هذه الفترة لمجموع مليون و 155 ألف ( ١،١٥٥،٠٠٠) من الطلاب في منازلهم.





وأخيرا اختتم وزير التربية والتعليم قائلا : سوف نعلن النتائج بعد اجازة عيد الفطر المبارك ان شاء الله.



