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تعليم

وزير التعليم: إعلان نتيجة أولى و2 ثانوي بعد إجازة عيد الفطر

الخميس 21/مايو/2020 - 10:53 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اكتمال منظومة الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :  لقد استمرت هذه الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي من ٢٩ ابريل الماضي حتي ٢٠ مايو .

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد نجحنا في اتمام 10 مليون و 420 ألف  (١٠،٤٢٠،٠٠٠)  امتحان الاكتروني خلال هذه الفترة لمجموع مليون و 155 ألف ( ١،١٥٥،٠٠٠) من الطلاب في منازلهم. 

وأخيرا اختتم وزير التربية والتعليم قائلا : سوف نعلن النتائج بعد اجازة عيد الفطر المبارك ان شاء الله.

وكان قد ادى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
وزير التعليم: إعلان نتيجة أولى و2 ثانوي بعد إجازة عيد الفطر
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