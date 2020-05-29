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توك شو

خالد سرحان: يسرا سبب نجاحنا في خيانة عهد.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:45 م
الفنان خالد سرحان
الفنان خالد سرحان
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اسراء صبري
قال الفنان خالد سرحان، إنه سعيد بالدور الذي قام به في مسلسل خيانة عهد.

وتابع خالد سرحان  خلال حواره ببرنامج "معكم"المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية" منى الشاذلي": عملت أدوار شريرة قبل كدا بس مكانوش بنفس القماشة والكتابة بتاعت الدور دا.
وأضاف أن الطاقة الإيجابية التي تبثها الفنانة يسرا كانت سبب في نجاح المسلسل، قائلا: "الفنان أو النجم أساسه التواضع.. وهي متواضعة جدا.. محبة لكل اللي حواليها وطبيعية جدا في تعاملها".

وأردف: مروان كان شخصا شريرا بس هو قدام نفسة كان حاسس أنه مش شرير.. هو كان عايز يعمل كل حاجه وحشة.. شخص معندوش ضمير".

واختتم: "أشكر كتاب المسلسل.. هما مقدمين كتابة رائعة للمسلسل".
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