خالد سرحان: يسرا سبب نجاحنا في خيانة عهد.. فيديو

قال الفنان خالد سرحان ، إنه سعيد بالدور الذي قام به في مسلسل خيانة عهد .





وتابع خالد سرحان خلال حواره ببرنامج "معكم"المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية" منى الشاذلي": عملت أدوار شريرة قبل كدا بس مكانوش بنفس القماشة والكتابة بتاعت الدور دا.



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وأضاف أن الطاقة الإيجابية التي تبثها الفنانة يسرا كانت سبب في نجاح المسلسل، قائلا: "الفنان أو النجم أساسه التواضع.. وهي متواضعة جدا.. محبة لكل اللي حواليها وطبيعية جدا في تعاملها".





وأردف: مروان كان شخصا شريرا بس هو قدام نفسة كان حاسس أنه مش شرير.. هو كان عايز يعمل كل حاجه وحشة.. شخص معندوش ضمير".



