خالد سرحان: أحداث مسلسل خيانة عهد ليست بعيدة عن الواقع.. ودور حلا شيحة نقلة في مشوارها الفني

خالد سرحان :





قال الفنان خالد سرحان، إن أحداث مسلسل "خيانة عهد" ليست خيالية، وهناك مثل تلك القصص على أرض الواقع، وأكثر في صفحات الحوادث.





وأضاف خالد سرحان خلال حواره لـ فضائية أكسترا نيوز، أنه لا يوجد مشهد سهل في مسلسل "خيانة عهد "، وأن كل المشاهد كانت صعبة.





وأشار سرحان إلى أن من أهم ما ركز عليه في تجسيد شخصية "مروان" ، هو أن تكون الشخصية طبيعية جدا، دون أن يشعر الجمهور بتكلف زائد في تقديم الدور، لافتا إلى أن طبيعية الشخصية في المسلسل، جاءت من رغبة المخرج سامح عبد العزيز، لانه يحب أن تكون الشخصية صادقة جدا.





وتابع أن شخصية الفنانة حلا شيحا وراء الكواليس تمتاز بالطفولة، لافتا إلي أن أحداث المسلسل ليست بالخيال، وأن هناك مثل تلك القصص على أرض الواقع وأكثر.





وأضاف خالد سرحان خلال حواره، أن الأدوار الكوميدية من أصعب الأدوار، وأن ما يحدد نجاح العمل الكوميدي السيناريو.