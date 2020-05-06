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توك شو

عبير صبري تكشف عن حقيقة خلافها مع الفنانة غادة عبد الرازق.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:08 م
عبير صبري
عبير صبري
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محمود محسن
أكدت الفنانة عبير صبري أنها لم تقم بعمل "بلوك" للفنانة غادة عبد الرازق وأنها لا تعلم حقيقة ذلك.

وأضافت صبري خلال لقاء لها عبر فضائية القاهرة والناس أنني أحب غادة عبد الرازق واحترمها مشيرة إلى أنها لا تعلم حقيقة "البلوك".

وذلك إجابة عن سؤال خلال برنامج شيخ الحارة "انتي عاملة بلوك  لغادة عبد  الرازق من ساعة اللى اختشوا ماتوا متنكريش".

وأشارت صبري إلى أنه منذ فترة طويلة لم نتحدث مؤكدة إذا تم عرض أي دور فني معها ستؤديه.

وقالت عبير صبري إنها معجبة بكفاح غادة عبد الرازق وهناك شخص تسبب في الوقيعة.
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