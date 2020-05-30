محافظ الإسكندرية يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بوسائل النقل العام..صور وفيديو

تفقد اللواء محمدالشريف، محافظ الإسكندرية ، اليوم، سير العمل بالمواصلات العامة، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتزام المواطنين بها حرصا على سلامتهم.





وبدأت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، بداية من اليوم السبت، إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع وسائل النقل التابعة للهيئة، وفقا لقرار مجلس الوزراء وضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. من جانبه، قال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية ، إنه جرى تطهير وتعقيم 672 أتوبيسا و"ميني باص" و160 عربة ترام، باستخدام المطهرات الموصي بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.





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كانت الحكومة قد أعلنت إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.