اِعرف الإجراءات الواجب اتباعها عند استخدام الكمامة القماش





-في حالة عدم توفر الغسالة، من الممكن غسلها يدويًا بالماء والصابون، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة فركها جيدًا بالصابون لمدة عشرين ثانية على الأقل وشطفها جيدا بالماء.-يمكن كذلك نقع الكمامة فى محلول الماء والكلور (٤ ملاعق صغيرة من الكلور لكل لتر من الماء) لمدة خمس دقائق على الأقل ولكن يجب التأكد من أن الكلور المستخدم مخصص للتطهير (حيث أن بعض أنواع الكلور غير مخصصة لهذا الغرض خاصة الكلور للألوان).. وتشطف بعدها الكمامة بالماء جيدا .-يجب تجفيف الكمامات القماش ، حيث تعتبر هذه خطوة مهمة جدا فى عملية التطهير ، ويمكن تجفيفها عن طريق تعليق الماسك فى مكان آمن وتعريضه لأشعة الشمس لفترة كافية، كما أن الكى السريع يمكن أن يوفر أيضًا زيادة فى الحرارة والتعقيم، ويجب التأكد من جفاف القناع بالكامل قبل إرتدائه مرة أخرى ، وكذلك يمكن استخدام المجفف الكهربائي .