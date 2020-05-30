جريء ومكشوف.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ 10 فساتين مختلفة

نشرت الفنانة نسرين طافش، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالات جذابة وناعمة.
وأطلت نسرين طافش في تلك الصور، بمجموعة من الفساتين المختلفة والجذابة التى تبرز جمالها ورشاقتها، واختارت مجموعة من الألوان التى تتناسب مع لون بشرتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش فى الماكياج على الألوان الناعمة التى تبرز عن جمال ملامحها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يتناسب مع جميع إطلالتها.
كما اختارت مجموعة من التسريحات المختلفة لشعرها البنى الطويل التى تبرز جمال أنوثتها.
واختارت مجموعة من المجوهرات الانيقة التى تتناسب مع إطلالتها المميزة.