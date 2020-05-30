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تعليم

أكاديمية المعلمين : 200 ألف معلم سجلوا بياناتهم على المنصة الإلكترونية للتدريب عن بعد حتى الان

السبت 30/مايو/2020 - 08:15 م
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
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ياســـمين بدوي
قامت الإدارة العامة للمعلومات بـ الأكاديمية المهنية للمعلمين ، تحت إشراف وإدارة الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ، ببرمجة وتصميم منصة الاكاديمية للتدريب عن بعد  ليتم من خلالها تدريب المعلمين online  على البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التى تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التى تم الاستعانة بهم.

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يأتي ذلك في إطار تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقي لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ والذي يبلغ عددهم أكثر من ٣٣٥,٠٠٠ الف معلم ، وبناء على تعليمات  معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، 

حيث كان قد وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، بضرورة إنشاء منصة إلكترونية للتدريب عن بعد تابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين تيسيرا على السادة المعلمين ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

و قد بدأ التسجيل والحجز فعليًا على المنصة الإلكترونية للتدريب عن بعد للمعلمين ، بداية من يوم الخميس الموافق ٢١-٥-٢٠٢٠ و تعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميًا .

ووصل عدد المحافظات التى شملت المعلمين الذين قاموا بالتسجيل حتى اليوم ٣٠-٥-٢٠٢٠ ( ٢٣ محافظة ) ، كما قد وصل عدد المعلمين المسجلين من تلك المحافظات حتى الآن منذ إطلاق المنصة لأكثر (  ٢٠٠,٠٠٠) معلم وفقًا للإحصاء المرفق.

وأشادت الأكاديمية المهنية للمعلمين بحرص السادة أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز وان دل ذلك إنما يدل على الوعي الرقمي لدى مجتمع التعليم في مصر.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين حرصها الدائم في تحقيق الصالح العام للمعلمين مما يسهم في تطوير منظومة العملية التعليمية ، وتدعوا السادة المعلمين المرشحين للترقي لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ضرورة الدخول على المنصة الإلكترونية في المواعيد المحددة لمحافظتهم وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني بالمحافظة في حال واجهتهم أي صعوبات.

و سيتم إتاحة الحجز والتسجيل على المنصة لجميع السادة المعلمين الذين لم يتمكنوا من الحجز في موعدهم المحدد من كافة المحافظات ، وذلك إبتداءً من تاريخ ٢-٦-٢٠٢٠ قبل موعد بدء التدريب online الفعلي بفترة مناسبة ليتمكن السادة المعلمين من اختيار موعد التدريب المناسب لهم بأنفسهم.
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