كل ما تريد معرفته عن منصة الحجز الإلكتروني لبرنامج ترقي المعلمين .. التدريبات تبدأ من 15 يونيو .. عبارة عن 10 أنشطة بكل برنامج .. كل نشاط يتبعه 4 أسئلة

الأكاديمية المهنية للمعلمين :

لن يقبل التسجيل إلا في الموعد المحدد لكل محافظة

في حالة اختيار الوظيفة بشكل خاطئ في اسم الدورة لن يتم تسجيل الدورة للمعلم









أكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه لابد للمعلمين المرشحين للترقي لعام 2019/2020 فقط ، الدخول على منصة الحجز الالكتروني للبرنامج الرقمي للترقي على منصة التدريب عن بُعد بالاكاديمية المهنية للمعلمين ، وفقا للموعد المحدد للمحافظة التابع لها المعلم والمسجلة في صحيفة أحوال المعلم.









وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على أنه لا داعي لتكرار الدخول في أيام غير المحددة للمحافظة ، حيث أنه لن يقبل التسجيل إلا في الموعد المحدد لكل محافظة.









وأوصت الاكاديمية المهنية للمعلمين بضرورة قراءة الارشادات جيدا قبل البدء في استخدام المنصة الالكترونية ، وذلك تسهيلا على السادة المعلمين خلال عملية التسجيل والحجز لتفادي أي صعوبات قد يواجهها المعلم.









وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، انه في حالة عدم امكانية الحجز خلال الموعد المحدد للمحافظة ، سيتم اتاحة التسجيل مرة أخرى لمن تخلفوا عن الحجز في الموعد المحدد ، وذلك ابتداء من 3 يونيو 2020 ، حتى يتمكن باقي المعلمين الذين تخلفوا بكافة المحافظات من الحجز خلال عدة أيام مسبقة قبل موعد التدريب.









وأعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، عن عدة ارشادات لاستخدام المنصة الرقمية للتدريب عن بعد .









وتمثلت تلك الإرشادات في :





- ادخل على http://pat.edu.eg/platform/instructions2.html





- اضغط على حجز دورة تدريبية





- أدخل كود المعلم في المربع ثم اضغط بحث





- قم بتدقيق بياناتك من خلال صحيفة الاحوال الالكترونية ثم الضغط على زر حجز موعد تدريب





- قم بتسجيل البيانات بشكل صحيح طبقا لصحيفة الاحوال الالكترونية ثم اشغط على زر حفظ بيانات التسجيل





- بعد اتمام عملية التسجيل وحفظ البيانات ، يظهر لك بيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور) ولابد من الاحتفاظ بكود الحجز وكلمة المرور لتتمكن من الذهاب لصفحة الدخول





- للدخول كمستخدم لحجز برنامج تدريبي اضعط على زر صفحة الدخول





- تظهر لك صفحة الدورات الخاصة بك التي تم تسجيلكم بها سابقا ، أو تسجيل أو حجز دورة تدريبية جديدة إذا كان دخولك أول مرة





- بالضغط على زر تسجيل / حجز دورة تدريبية ، تظهر امامك الدورات المتاحة ، اختر نوع الدورة وفقا لوظيفتك الحالية على الكادر





- يظهر لك جدول به بيانات الدورة التدريبية التي قمت بحجزها ، وبالضغط على زر عرض يبدأ الاطلاع على المادة التدريبية وفقا لكل برنامج تدريبي بناء على ميعاد الحجز





- تظهر لك صفحة تعليمات يجب قراءاتها جيدا و وضع علامة صح امام قرأت التعليمات والالتزام بها ثم الضغط على الزر لبدء انشطة البرنامج.









وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أن الفئات المتاح لها التدريب هي المعلم ، والمعلم أول والمعلم أول أ ، والمعلم الخبير.



وأشارت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، إلى أنه بعد التسجيل في التدريب عن بعد للربنامج الرقمي للتمكين المهني للسادة المعلمين المرشحين للترقي ، يمكن الدخول للتدريب عن طريق الرقم القومي (يصبح اسم المستخدم) وكود الحجز (هو كلمة المرور) بعد الضغط هنا



ويبدأ التدريب من يوم الاثنين 15 يونيو 2 020 ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.



ويمكن للمعلم بعد انتهاء التسجيل وذلك بالدخول على حجز دورة جديدة ، أن يقوم باختيار الموعد المناسب له من الاجندة التي تظهر له بمجرد الضغط عليها ، حيث إن المعلم سيجد امامه 3 ألوان : اللون الاسود يعني أن هذا اليوم غير متاح للحجز ، واللون الاصفر يعني أنه تم حجز واستكمال اعداد المستفين بها ، واللون الاصفر الفاتح هي الايام التي يمكن الاختيار من بينها.



وأفادت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، بأن المادة التدريبية تكون عبارة عن 10 أنشطة بكل برنامج ، كل نشاط يتبعه عدد 4 اسئلة لا يتم البدء للدخول على تلك الاسئلة إلا بعد الاطلاع على المصدر المتاح (فيديو – مادة علمية – ملخص) ولكل نشاط 3 محاولات كل محاولة تختلف عن نوع المصدر المعرفي المعروض والاسئلة الخاصة به.



وفي حالة استنفاذ الثلاث محاولات المخصصة لاجتياز اسئلة أحد الانشطة ، يتم انتقال المعلم تلقائيا لصفحة مصادر أخرى يمكنه من خلالها الاطلاع عليها ثم اعادة الدخول للمنصة مرة أخرى بعد 48 ساعة وإتاحة حجز الدورة التدريبية مرة ثانية لامكانية اجتياز البرنامج بسهولة.



وأشارت الاكاديمية المهنية للمعلمين إلى أن التدريب عبارة عن فيديوهات ومادة علمية بها 10 انشطة كل نشاط به 4 اسئلة بإجمالي 40 سؤالا.

وحذرت الاكاديمية المهنية للمعلمين من أنه في حالة اختيار الوظيفة بشكل خاطئ في اسم الدورة ، لن يتم تسجيل الدورة للمعلم .



وبالنسبة للمدة المحددة للتدريب ، فهي ساعتان للاطلاع على الانشطة والاجابة عن الاسئلة الخاصة بكل نشاط واخيرا الاجابة عن الاسئلة المجمعة في نهاية التدريب.



وأكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين أنه يجب تسجيل بيانات المعلم بشكل صحيح طبقا لصحيفة الاحوال الالكترونية الخاصة به ، ويتم اختيار اسم الدورة وفقا لوظيفة المعلم الحالية.



وأشارت الاكاديمية المهنية للمعلمين إلى أن التدريبات متاحة فقط للسادة المعلمين المرشحين للترقية للعام 2019/2020 .



وأكدت أن التدريب متاح لمعلمي التربية والتعليم والازهر الشريف .



وأعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين أنه في حالة عدم تمكن العلم من الحجز في الميعاد المقرر بالجدول يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من الثلاثاء 3 يونيو حيث يتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده.



وبعد اجتياز البرنامج التدريبي بالكامل ، يتمكن المعلم من طباعة افادة اجتياز التدريب بنفسه للتوجه لفرع الاكاديمية المهنية للمعلمين التابع له ، والحصول على الشهادة المعتمدة باجتياز البرنامج.



ووافق الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقية للعام 2020/2019 والذى ينقسم إلى فئتين (معلم - معلم أول) (معلم أول أ - معلم خبير)، وذلك بدءًا من 21 مايو 2020، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم.









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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه يجب اتخاذ كافة التدابير التى تساهم فى تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقى على هذا البرنامج بفئتيه مما يدل على التوجه القوى للوزارة للتحول الرقمي.









وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، المرشحين للترقى للعام 2020/2019 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكترونى، وذلك من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية: http://pat.edu.eg/platform









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وأوضحت، أنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للأكاديمية؛ حيث إن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة إلى أهمية الالتزام بميعاد الحجز وفى حالة عدم تمكن المعلم من الحجز فى الميعاد المقرر بالجدول يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو 2020؛ حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده.







