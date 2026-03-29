رئيس جامعة الأزهر يؤكد أهمية البحث العلمي في حل المنازعات الأسرية

رحب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالحضور مشيدًا باختيار موضوع المؤتمر، آملًا في الوصول إلى توصيات تضع حلولًا للمنازعات الأسرية؛ لترفعها جامعة الأزهر من منطلق دورها الاجتماعي إلى الجهات المسئولة في الدولة عن قضايا الأسرة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن من أهم أهداف البحث العلمي أن يكون أداة لخدمة المجتمع، مرتبطًا بواقعه، مواجهًا لتحدياته، ومستثمرًا فرصه لتحقيق السلم والأمان المجتمعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن الأزهر الشريف بقيادة شيخه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يعايش قضايا المجتمع ويتفاعل معها؛ حيث أدرك الأزهر الشريف تنامي ظاهرة المشكلات الأسرية؛ فأنشأ وحدة "لَمِّ الشمل"؛ لتسوية المنازعات من منطلق المنهج الإسلامي، وما نص عليه القرآن الكريم من أطروحات لحل النزاعات بين الزوجين لاستمرار الحياة وبناء أسرة سوية متماسكة.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر فيديو في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون بأسيوط.