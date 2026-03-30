إيران.. تدمير مستودع للحرس الثوري في منطقة كيان شهر

أفادت وكالة فارس الإيرانية، اليوم، بتدمير مستودع تابع للحرس الثوري في منطقة كيان شهر الواقعة جنوب شرق العاصمة طهران.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده لا تستبعد أي تطورات ميدانية، بما في ذلك احتمال اندلاع مواجهة برية، مشدداً على أن أي تحرك من هذا النوع سيقابل برد “أقسى وأوسع نطاقاً” مما حدث سابقاً.

وخلال مقابلة إعلامية، أوضح بقائي أن إيران لا تسعى إلى التصعيد، لكنها ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادتها، مؤكداً أن الدفاع عن الأراضي الإيرانية “خيار لا تراجع عنه” في حال فرضت المواجهة.

وفي سياق متصل، انتقد المسؤول الإيراني المقترحات التي نُقلت إلى طهران عبر قنوات وساطة، واصفاً إياها بأنها تفتقر إلى الواقعية، ومشدداً على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لمنع تكرار أي هجمات من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة.