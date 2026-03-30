كيفية صلاة الحاجة والدعاء المستجاب فيها كما ورد عن الرسول

يتساءل كثيرون عن صلاة الحاجة خاصة مع لحظات الاحتياج، وحين تضيق الأسباب عليهم حيث يلجأ المؤمن إلى الله تعالى لطلب ما مبتغاه، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعظم طريق للتقرب إلى الله وطلب الحوائج، وهو صلاة قضاء الحاجة، تلك الصلاة التي تشمل اللجوء لله وحسن التوسل لله والدعاء وفي السطور التالية نتعرف على عدد ركعاتها والدعاء المستجاب فيها.

صلاة الحاجة والدعاء المستجاب فيها

ومن جانبها، كشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، عن حكم صلاة الحاجة، قائلة "إن الكثير من أهل العلم رأوا مشروعية صلاة الحاجة، حيث روى أحمد بسند صحيح عن أبى الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلًا أو مؤخرًا".

كيفية صلاة الحاجة

وفي السياق، قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الحاجَة مستحبَّة، وتصلَّى ركْعَتَيْنِ يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر، ثُمَّ يُثْني على اللَّه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد في السنة.

صلاة الحاجة هي ما تُصلَّى لقَضَاء الحاجة، وجمهور الفقهاء على أنَّها مستحبة، وتصلَّى ركْعَتَيْنِ يقرأ المصلي فيهما بفاتحة الكتاب وما تيسَّر بعدها، ثُمَّ يُعقِب ذلك الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي ﷺ، ثم يدعو الله بهذا الدعاء الوارد عن النبي ﷺ القائل فيه: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحدٍ من بني آدم؛ فليتوضَّأ وليُحسِن الوضوءَ ثم ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ على الله وليصلِّ على النبي ﷺ، ثمَّ ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برِّ والسلامة من كل إثم، لا تدعْ لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرَّجته ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» (رواه الترمذي وابن ماجه)، فهذا الحديث نصٌّ على عدد ركعاتها، وكيفيتها، والدعاء الذي يُقال فيها.

دعاء صلاة الحاجة المستجاب

وبعد ترديد هذا الدعاء تطلب حاجتك عند الله.

دعاء قضاء الحاجة

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الأذكار والأدعية التي تُقال بعد الصلوات المفروضة عمومًا، ولصلاة الفجر خصوصية عظيمة لما فيها من بركة وبداية ليوم جديد. ومن أجلِّ ما ورد في ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، قالت:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح، وحين يسلّم، يقول: «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا».

كما روى الإمام الترمذي، وقال عنه: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات؛ كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحُرس من الشيطان، ولم ينبغِ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل».

وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاتي الفجر والمغرب:

«اللهم أجرني من النار» سبع مرات.

ويبقى للمسلم بعد ذلك أن يدعو بما شاء، وأن يختار من الدعاء ما يجمع الخير كله ويحقق أعظم النفع في دنياه وآخرته.

ومن أفضل ما يُلهَج به اللسان ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:

اللهم صَلِّ على سيدنا محمد أصل الأصول، نور الجمال، وسر القبول، أصل الكمال، وباب الوصول، صلاةً تدوم ولا تزول.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد أكرم نبي، وأعظم رسول من جاهه مقبول، ومحبّه موصول، المكرم بالصدق في الخروج والدخول، صلاةً تشفي من الأسقام والنحول، والأمراض والذبول، وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول، صلاةً تشمل آل بيت الرسول، والأزواج والأصحاب، وتعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول، وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.