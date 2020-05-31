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اقتصاد

بعد عودة العمل بالبنوك اليوم.. نصائح مهمة لتجنب الإصابة بـ كورونا.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 08:45 ص
نصائح الذهاب للبنوك
نصائح الذهاب للبنوك في زمن كورونا
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محمد يحيى
تفتح البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد 31 مايو 2020، أبوابها بعد انتهاء فترة الإجازة الممنوحة للجهاز المصرفي بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك، والتي امتدت من الخميس قبل الماضي حتى أمس السبت، حيث أصدر البنك المركزي المصري قرارا بمنح العاملين بالبنوك إجازة لمدة 8 أيام بمناسبة العيد.

وبحسب تعليمات البنك المركزي المصري الصادرة مؤخرا، فإنه من المقرر أن تبدأ البنوك المصرية عملها اليوم اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا بالنسبة للموظفين بواقع 7 ساعات عمل.

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وستبدأ البنوك كآخر يوم في شهر مايو الجاري والمحدد غدا؛ بالعمل بالمواعيد الرسمية الجديدة والصادرة من البنك المركزي المصري والتي تتوافق مع قرارات رئاسة مجلس الوزراء بحظر التجول اعتبارا من الثامنة مساء حتى السادس صباحا من اليوم التالي.

وبحسب البنك المركزي أيضا، فإنه بالنسبة للمتعاملين مع فروع البنوك من الجمهور، فإن فروع البنوك على مستوى الجمهورية ستبدأ العمل من 9.30 صباحا حتى الساعة 3 عصرا بواقع 5.30 ساعة فقط، مع التشديد على التزام الفروع البنكية بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحظر التعامل بدون كمامة مع أي من العملاء.

وخلال الأحد الماضي؛ أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر وفروعها التابعة بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك؛ ولمدة 8 أيام إجازة على أن يتم العودة للعمل الأحد التالي له.

وخلال فترة الإجازة عززت البنوك من عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بفروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية وكذلك السلاسل التجارية والصيداليات الكبرى؛ بغرض إتاحة أوراق النقد للعملاء خلال فترة العيد واستمرار عملياتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أما بخصوص النصائح التي يجب اتباعها في ظل فيروس كورونا حاليا، نستعرضها في الفيديو التالي:

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