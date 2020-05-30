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اقتصاد

لمكافحة فيروس كورونا.. البترول: ارتداء الكمامة إلزامي في كافة أماكن العمل بالقطاع

السبت 30/مايو/2020 - 10:27 م
ارتداء الكمامات
ارتداء الكمامات
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مايكل عياد
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية  تعليمات لجميع الشركات العاملة بالقطاع بضرورة التزام العاملين والمترددين علي أماكن العمل بارتداء الكمامة خلال فترة تواجدهم بعملهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي العاملين  موضحا أنه لا تهاون  في التعامل مع العاملين غير الملتزمين .
وأصدرت الوزارة تعليمات صارمة  لكافة العاملين بمحطات تموين السيارات والعاملين بتوصيل الغاز  ومراكز العملاء الخاصة بإجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وأيضا العاملين المتواجدين بالمراكز الرئيسية للوزارة والهيئات التابعة ومواقع الإنتاجية البرية والبحرية بضرورة الالتزام بارتداء الماسك أو الكمامة وتوقيع عقوبات على المخالفين .
 
وسيتم تركيب وحدات تعقيم بالبوابات الرئيسية لأغلب شركات البترول ومواقع الإنتاج ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها قطاع البترول لمكافحة فيروس كورونا  وهو ما من شأنه الحفاظ على العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد  .
 
وأكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية أن الوزارة ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا فى كل الهيئات والشركات التابعة، سواء كان فى المقار الإدارية أو المواقع الإنتاجية سواء البرية أو البحرية موضحًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية سباقة في تطبيق واتباع كل الإجراءات الوقائية لمكافحة ذلك الفيروس،  حيث  إنه يتم عرض أفلام تعريفية توعوية لطرق الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا بشكل متواصل على كل "شاشات العرض" المتواجدة بمقر الوزارة والهيئات والشركات وأيضًا بأماكن الإعاشة للعاملين بالمواقع الإنتاجية .

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