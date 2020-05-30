لمكافحة فيروس كورونا.. البترول: ارتداء الكمامة إلزامي في كافة أماكن العمل بالقطاع

التي ينفذها قطاع البترول لمكافحة فيروس كورونا وهو ما من شأنه الحفاظ على العاملين وحمايتهم من

وأكد

المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية أن الوزارة ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا فى كل الهيئات والشركات التابعة، سواء كان فى المقار الإدارية أو المواقع الإنتاجية سواء البرية أو البحرية موضحًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية سباقة في تطبيق واتباع كل الإجراءات الوقائية لمكافحة ذلك الفيروس، حيث إنه يتم عرض أفلام تعريفية توعوية لطرق الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا بشكل متواصل على كل "شاشات العرض" المتواجدة بمقر الوزارة والهيئات والشركات وأيضًا بأماكن الإعاشة للعاملين بالمواقع الإنتاجية .