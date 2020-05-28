لتأمين احتياجات الدولة من النفط والغاز .. الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول.. مستقبل مصر في الحفاظ على ثرواتها

إنبيدكو:

تعمل على تنمية وزيادة إنتاجية حقول البترول المكتشفة

المشاركة في المشروعات القومية فى مجال البترول والتـى تـدعــم الاقتصاد القومى المصري

تهدف إلى بناء وتأهيل كوادر فنية مختلفة للعمل فى مجالات البحث والاستكشاف واستخراج البترول









الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول "إنبيدكو"، هي إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وشركة مساهمة مصرية تم تأسيسها في النصف الثاني من عام 2017 حيث تقوم الشركة على تلبية احتياجات الدولة من النفط والغاز الطبيعى من خلال استخدام، التكنولوجيا المتقدمة فى البحث والاستكشاف والإنتاج .









وتسعى الشركة إلى أن تكون رائدة فى مجال صناعة البترول، على مستوى الشرق الأوسط، وذلك من خلال تطبيق المواصفات والمعايير العالمية، والتطوير المستمر لجميع الأنشطة التى تقوم بها الشركة، وتبلغ نسب المساهمين فى الشركة، أولا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بنسبة 70%، ثانيا الهيئة العامة للبترول، بنسبة 20%، ثالثا الشركة العامة للبترول بنسبة 10%.









أهداف الشركة

تهدف الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول "إنبيدكو"، إلى الإسهام في تأمين إمدادات الطاقة بأسعار مناسبة، كذلك العمل على الاستفادة من الشركات العالمية لإستكشاف وتطوير الثروات البترولية الموجودة فى مصـر، بالإضافة إلى تدعيم وتطوير مصادر الثروة البترولية، والعمل علي حسن استغلالها بما يكفل تلبية احتياجات السوق.









كما تهدف "إنبيدكو" إلى بناء وتأهيل كوادر فنية مختلفة، للعمل فى مجالات البحث والاستكشاف واستخراج البترول، وتنميــة وزيادة إنتاجية حقول البترول المكتشفة، كذلك وضع الشركة فى مكانة متميزة فى مجال تنمية البترول وتحقيق معدل اقتصادى وطني لزيادة الدخل القومي، والمشاركة في المشـــروعات القومية فى مجال البترول والتـى تـــدعــم الاقتصـــاد القومى المصــري، التوافق مع إستراتيجية الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.