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اقتصاد

اعتبارا من الغد.. البنوك والبورصة تعود للعمل وفقا للمواعيد الاعتيادية

السبت 30/مايو/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تعود البنوك العاملة بالسوق المصرية والبورصة اعتبارا من غدا الأحد، للعمل وفقا للمواعيد الإعتيادية قبل تطبيق المواعيد الاستثنائية في نهاية مارس الماضي بعد فرض حظر التجوال الجزئي في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان له، أن البنوك ستفتح أبوابها أمام العملاء اعتبارا من الغد ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا، فيما ستبدأ مواعيد الموظفين اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأعلنت البورصة المصرية العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الغد حيث ستكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2.30 ظهرًا، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.


وأوضحت أن مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحًا إلى الساعة 9.30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 9.45 صباحًا.

وأشارت إلى أن مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة سيكون من الساعة 2.30 ظهرًا إلى الساعة 3.30 مساء، على أن تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 12.30 ظهرا.

وأوضحت أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) ستكون من الساعة 9.30 صباحًا إلى الساعة 11 ظهرًا.

وكان البنك المركزي المصري والبورصة قد قررا في الرابع والعشرين من مارس الماضي تقليص زمن العمل بالبنوك وجلسة تداول البورصة حتى الواحدة والنصف ظهرا في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر تجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا قبل أن يعود قبل أن يعود ويقلص زمن الحظر ليبدأ في الثامنة مساء اعتبارا من اليوم السبت.

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