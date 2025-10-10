قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا
هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع
3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
سورة الكهف.. اعرف موعد قراءتها يوم الجمعة وفضلها
المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
اتفاق غزة التاريخي| انسحاب إسرائيلي وهدنة شاملة برعاية مصرية.. شرم الشيخ تعيد صوت السلام
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟
منح الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو جائزة نوبل للسلام لعام 2025
التعليم العالي: إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026
محافظات

تحرير 224 محضرا تموينيا وضبط 6 طن أعلاف مجهولة المصدر في المنوفية

مروة فاضل

وجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من مدي الإلتزام بالإشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم شن حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق خلال يومي الخميس والجمعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وأسفرت الحملة عن:

تحرير 130 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة.

تحرير 91 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

ضبط 6 طن أعلاف بمحل ومخزن بدون مستندات مجهولة المصدر بناحية الشهداء وقويسنا.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.

