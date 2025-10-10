3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقليوبية وبحوزته 3 آلاف نسخة كتب روائية وأدبية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية لطبع وبيع العديد من الكتب الروائية والأدبية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف وضبط (المدير المسئول) بمقر المطبعة المشار إليها، وبداخلها (3 الآف نسخة من كتب روائية وأدبية بدون تصريح بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.