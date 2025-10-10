قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة ببنى سويف.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل - مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه") ببنى سويف، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (418 كيلو جراما من مخدرى "الحشيش ، الشابو" – 250 ألف قرص مخدر – 46 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (90 ) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

