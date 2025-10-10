قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم

منصور ابوالعلمين

شهدت الأسواق الرئيسية بمحافظة الوادي الجديد،  حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة، وسط وفرة كبيرة في المعروض وتنوع المنتجات المحلية القادمة من مزارع الواحات والصوب الزراعية المنتشرة بالمراكز المختلفة.

وأكدت جولة ميدانية لعدد من الأسواق بمدينة الخارجة والداخلة أن الأسعار ثابتة مقارنة بالفترة الماضية، مع إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، في ظل استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في متابعة الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.


أسعار الفاكهة اليوم بالوادي الجديد

الرمان: من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

الكمثرى: من 40 إلى 50 جنيهًا.

الكانتالوب: بين 30 و40 جنيهًا.

التفاح المستورد: من 50 إلى 60 جنيهًا.

التين: 35 إلى 40 جنيهًا.

المانجو: 40 إلى 50 جنيهًا حسب الحجم والنوع.


أسعار الخضراوات اليوم في الوادي الجديد

الطماطم: 22 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 18 جنيهًا.

البطاطس: 25 جنيهًا.

البصل: 20 جنيهًا.

الجزر: 20 جنيهًا.

الفاصوليا: 25 إلى 30 جنيهًا.

الفلفل الألوان: 40 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: 20 إلى 25 جنيهًا.


ويأتي هذا الاستقرار انعكاسًا لنجاح مشروعات الري الحديث والتوسع في الصوب الزراعية، التي ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير المحاصيل على مدار العام. كما أسهمت المبادرات القومية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، في دعم المزارعين وتحسين البنية التحتية الزراعية.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، لما تمتاز به من مناخ معتدل وموارد طبيعية خصبة، ما جعلها نموذجًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار المعيشي داخل الواحات، وتعزيز مكانتها كأحد أهم أقاليم الأمن الغذائي في البلاد.

