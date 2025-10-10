منح الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو جائزة نوبل للسلام لعام 2025

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم الجمعة، عن فوز السياسية الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديرًا لدورها البارز في الدفاع عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا.

وقالت اللجنة في بيانها الرسمي: "تمنح ماريا كورينا ماتشادو جائزة نوبل للسلام تقديرًا لعملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي، ولنضالها المستمر من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية."

ويأتي هذا التكريم في وقت تشهد فيه فنزويلا مرحلة سياسية حرجة، وسط دعوات دولية متزايدة لدعم المسار الديمقراطي وحقوق المواطنين في البلاد.