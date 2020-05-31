بالكمامات .. التنمية المحلية تستقبل موظفيها اليوم وعقوبة على المخالفين

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ، إن العاملين الوزارة يعودون اليوم للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أن الوزارة تشدد على تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ،التي أقرتها اجتماعات مجلس الوزراء.









وأوضح قاسم لـ"صدي البلد"، أنه تقرر منع الموظفين من دخول الوزارة بدون ارتداء الكمامة ، لافتا إلى أن الوزارة تفرض إجراءات صارمة على العاملين بها والمترددين عليها، حيث إن كل العاملين يرتدون الكمامات من قبل إجازة عيد الفطر بأسبوع، وكذلك من يريدون دخول الوزارة من المواطنين.





وأشار إلى أنه يمنع أي شخص من دخول الوزارة لا يرتدي كمامة ولا يلتزم بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة.









وأعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من 30 مايو الجاري وعقب إجازة عيد الفطر المبارك، سينفذ إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري وتوقيع غرامة علي المخالفين.





ويمنع دخول الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة بدون ارتداء الكمامة.



