التنمية المحلية: منع دخول أي موظف أو مواطن لا يرتدي كمامة للوزارة









وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أنه تم التأكيد على العاملين بالوزارة بضرورة لبس الكمامة عند الحضور للعمل وكذا المواطنين الراغبين فى الحصول على خدمات من الوزارة.





ولفت إلي أنه يمنع دخول أي موظف أو مواطن لا يرتدي كمامة في ديوان عام الوزارة، مؤكدا أنه لاتهاون في هذا الأمر.





وأضاف أنه يوجد أدوات للتعقيب في استقبال الوزارة لتطهير الأيدي عند الدخول ، وكذلك يتم تطهير وتعقيم كل الأسطح والمكاتب والأسانسير والسيارات التابعة للوزارة.



