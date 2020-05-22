التنمية المحلية: منع دخول أي موظف أو مواطن لا يرتدي كمامة للوزارة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة علي سلامة موظفيها والعاملين بها، وعلي تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، موضحا أنه يتم تعقيم الوزارة والعاملين بها يوميا .
وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أنه تم التأكيد على العاملين بالوزارة بضرورة لبس الكمامة عند الحضور للعمل وكذا المواطنين الراغبين فى الحصول على خدمات من الوزارة.
ولفت إلي أنه يمنع دخول أي موظف أو مواطن لا يرتدي كمامة في ديوان عام الوزارة، مؤكدا أنه لاتهاون في هذا الأمر.
وأضاف أنه يوجد أدوات للتعقيب في استقبال الوزارة لتطهير الأيدي عند الدخول ، وكذلك يتم تطهير وتعقيم كل الأسطح والمكاتب والأسانسير والسيارات التابعة للوزارة.
وكان قد أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم صرف كمامات علي العاملين بالوزارة ، و تم التنبيه علي كافة المحافظات باتخاذ نفس الإجراءات الخاصة بارتداء الكمامات علي الموظفين والمترددين واستمرار اعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية .