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أخبار البلد

بعد إصابة محافظ الدقهلية بكورونا..إجراءات عاجلة اتخذها وزير التنمية المحلية بالمحافظة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:01 ص
لقاء وزير التنمية
لقاء وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية
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ايمان البكش
قال اللواء محمود شعراوى  وزير التنمية المحلية: إن هناك تنسيقا مستمرا بين محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ لمتابعة سير العمل بالمحافظة وكافة الملفات العاجلة وعلي رأسها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص ازالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة .

وكذا تكليفات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص إجازة عيد الفطر المبارك. 


وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التي تردد عليها المحافظ خلال الأسبوع الجاري ، وكذا اجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان علي صحتهم .

واوضح شعراوى أنه أجرى  مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان علي صحته بعد أن أُعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد . 


وأعرب شعراوي عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة . 
 
وكان قد تم اعلان مساء امس الاثنين اصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا المستجد ونقله الى مستشفى العزل لتلقى العلاج.
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