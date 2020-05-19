بعد إصابة محافظ الدقهلية بكورونا..إجراءات عاجلة اتخذها وزير التنمية المحلية بالمحافظة

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية: إن هناك تنسيقا مستمرا بين محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ لمتابعة سير العمل بالمحافظة وكافة الملفات العاجلة وعلي رأسها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص ازالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة .





وكذا تكليفات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص إجازة عيد الفطر المبارك.





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وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التي تردد عليها المحافظ خلال الأسبوع الجاري ، وكذا اجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان علي صحتهم .





واوضح شعراوى أنه أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان علي صحته بعد أن أُعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد .





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وأعرب شعراوي عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة .

وكان قد تم اعلان مساء امس الاثنين اصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا المستجد ونقله الى مستشفى العزل لتلقى العلاج.