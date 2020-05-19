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أخبار البلد

أول تعليق من وزير التنمية المحلية على إصابة محافظ الدقهلية بكورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:55 ص
اول تعليق من وزير
اول تعليق من وزير التنمية المحلية بعد اصابة محافظ الدقهلية
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ايمان البكش
أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان على صحته بعد أن أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب شعراوي عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا مستمرا بين محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ لمتابعة سير العمل بالمحافظة وجميع الملفات العاجلة وعلى رأسها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وكذا تكليفات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص إجازة عيد الفطر المبارك.


وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التي تردد عليها المحافظ خلال الأسبوع الجاري، وكذا إجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان على صحتهم. 

وفي السياق ذاته أكد وزير التنمية المحلية أنه يوم الأحد قبل الماضي 10 مايو الجاري كان قد استقبل الدكتور أيمن مختار بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من الملفات المهمة بالمحافظة، مضيفا أن الوزارة قامت خلال الزيارة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من قياس درجة الحرارة المحافظ بأجهزة الكاشف عن الحرارة عقب وصوله للوزارة. 


وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضًا خلال اللقاء الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي طبقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية. 

وشدد اللواء محمود شعراوي على أنه يتم تعقيم وتطهير الديوان العام للوزارة وكل المباني التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع ، وكذا  المصاعد ووسائل نقل العاملين والكشف عليهم وعلى جميع المترددين على الوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة. 

وأشار شعراوي إلى أنه تم صرف كمامات على العاملين بالوزارة ويتم منع أي موظف من الدخول لمقر الوزارة دون ارتداء الكمامة وكذا تم التنبيه على جميع المحافظات باتخاذ نفس الإجراءات الخاصة بارتداء الكمامات على الموظفين والمترددين واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكل المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.
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