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محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة بشأن إصابته بفيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:28 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه شعر بأعراض غريبة واصفا ذلك "فجأة حسيت اني مش انا.. وإنى تعبان ومش قادر أبذل مجهود.. فشكيت في الأمر".

وأضاف الدكتور أيمن مختار خلال تصريحات تليفزيونية، أنه بعد شعوره بأعراض غريبة قرر الاتصال بوكيل وزارة الصحة بالمحافظة للاطمئنان على حالته الصحية.

وتابع محافظ الدقهلية, أنه طلب من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عمل مسحه له؛ للكشف عن حالته الصحية، وبالفعل جاءت نتيجة المسحه إيجابية بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أيمن مختار, أن مدير إدارة البيئة بالمحافظة، ظهرت عليه بالأمس، أعراض فيروس كورونا، وبعد عمل مسحه له وبالفعل جاءت نتيجة المسحه إيجابية.

وأشار إلى أنه تم عمل مسحات لجميع المخالطين له من أول نائبه، حتي باقي الذين كانوا يخالطونه يوميا بحكم العمل، موضحا أنه تم تنفيذ جميع أعمال التعقيم والتطهير من فيروس كورونا.

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