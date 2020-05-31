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أخبار العالم

أمريكا.. سقوط قتيل وإصابة 4 بالرصاص واعتقال العشرات في مظاهرات فلويد

الأحد 31/مايو/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت شبكة "سي إن إن"ن الأمريكية أن ما لايقل عن 3 أشخاص أصيبوا بالرصاص وقتل آخر وسط احتجاجات في وسط مدينة إنديانابوليس.

وقال رئيس الشرطة إن الشرطة ما زالت تحقق ، ونصحت المواطنين بتجنب المنطقة.

وأضاف أن ضابط شرطة أصيب أيضا بجروح طفيفة الليلة.

وقالت الشرطة في تامبا بولاية فلوريدا إنها اعتقلت عدة متظاهرين بتهمة النهب والتخريب وإلقاء الحجارة الألعاب النارية على الشرطة. وقالت إنها قامت بعدة اعتقالات وتراقب الاحتجاجات.

وفي مينيابوليس ألقت مموعة كبيرة من المظاهرين سيرا على الأقدام وفي المركبات بـ"أشياء" على الضباط.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات في 30 مدينة على الأقل بسبب مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد رجل شرطة، ويقول المتظاهرون إنهم يريدون رؤية اتهامات لجميع ضباط الشرطة الأربعة المتورطين في مقتل فلويد.

أحد الضباط السابقي ، الذي شوهد في مقطع فيديو ضاغطا بركبته على عنق فلويد، اتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ، لكن المتظاهرين والمعارضين ييحتحون بأن التهمة ليست قاسية بما فيه الكفاية.

فيما وجهت تهم فيدرالية لثلاثة أشخاص بعد الهجوم بقنابل مولوتوف يوم الجمعة على مجموعة من عناصر شرطة.

وأعلنت شرطة أتلانتا اعتقال 51 شخصا على خلفية أعمال عنف.

 فيما فرضت  25 مدينة في 16 ولاية أمريكية على الأقل بالفعل حظر التجول بسبب تصاعد أعمال العنف في المظاهرات التي خرجت احتجاجا على مقتل فلويد.

واستعانت سلطات عدة ولايات ومدن أمريكية بقوات الحرس الوطني لمساعدة الشرطة في فض الاحتجاجات التي شابها العنف.

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