المكسيك: زيادة في إصابات كورونا بأكثر من 22000 حالة خلال أسبوع واحد

وقال لوبيز جاتيل في مؤتمر صحفي، بث على تويتر "للأسف، قتل 9779 شخصًا وسط انتشار هذا الوباء".





وخلال يوم امس السبت، تم تأكيد 2885 حالة اصابة جديدة بالفيروس في المكسيك ليصل العدد الإجمالي لحالات كيوفيد 19 المؤكدة في البلاد إلى 87512.





وقبل أسبوع، كان عدد ضحايا الفيروس في المكسيك 7179 وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 65856.





وشهدت الدولة زيادة أسبوعية بأكثر من 22000 في عدد الحالات المؤكدة وزيادة أسبوعية بأكثر من 2500 في عدد الوفيات.





وابلغت المكسيك، الجمعة الماضي، عن أكثر من 3220 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك أكثر من 370 حالة وفاة جديدة





وتبدأ المكسيك في رفع بعض قيود فيروس كورونا في المناطق التي لم تتأثر بالوباء في 18 مايو وتخطط لبدء تخفيف إجراءات الإغلاق في مناطق أخرى من يوم غد الاثنين.