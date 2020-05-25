رئيس المكسيك: تفشى فيروس كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

حذر الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، من أن تفشي فيروس كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تعد غير أساسية.





وأعرب لوبيز أوبرادور في كلمة متلفزة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين عن توقعه أنه مع وجود فيروس كورونا سيتم فقد مليون وظيفة، مضيفا "لكننا سنوفر مليوني وظيفة جديدة".





وكانت حكومة لوبيز أوبرادور كررت مرارا أنها سيطرت على تفشي الفيروس، ولكنها سجلت بعد ذلك أعدادا قياسية لحالات الإصابة والوفاة.

وعانى الاقتصاد المكسيكي من ركود قبل بدء تفشي وباء كورونا، وتوقعت بنوك استثمارية مختلفة انكماشا يبلغ 9% هذا العام وحدوث تعاف تدريجي فقط العام المقبل.





وأصدرت الحكومة المكسيكية، الأسبوع الماضي، إرشادات لاستئناف العمل في صناعة السيارات والتعدين والبناء في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية والمرتبط بالولايات المتحدة وكندا من خلال اتفاقية للتجارة الحرة.