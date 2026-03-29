حسبي الله ونعم الوكيل.. الحاجة أمينة تكشف كواليس فيديو الدعاء على أبنائها: 8 سنوات هجر بلا رحمة

كشفت الحاجة أمينة تفاصيل مؤثرة حول الفيديو المتداول لها وهي تدعو على أبنائها، والذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما قالته جاء نتيجة معاناة طويلة استمرت لسنوات.

كواليس تصوير الفيديو

وأوضحت، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2 وتقدمه الإعلامية نهال طايل، أنها قامت بتصوير الفيديو في ثالث أيام عيد الفطر، أثناء خروجها لشراء العلاج والخبز، مشيرة إلى أنها كانت تحتسب أمرها إلى الله وتدعو على أبنائها خلال الصلاة.



وقالت الحاجة أمينة، إن أبناءها انقطعوا عنها منذ 8 سنوات كاملة، مضيفة بحسرة: "دايمًا بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ولادي.. قطعتوني 8 سنين، لا عرفتوا يعني إيه أم ولا عيد أم ولا بر"، مؤكدة أن ما مرت به يفوق قدرتها على التحمل.

الندم على نشر الفيديو

وشددت على أنها لم تندم على نشر الفيديو، موضحة أن أبناءها لم يُبدوا أي ندم على ما فعلوه، قائلة: "ما كنتش أتمنى أترمي في الشارع بعد 40 سنة عايشة معاهم، وكنت مع والدهم زي الراجل بالظبط".