برلمانية تعلق على مقترح الرقم القومي للأطفال: الهدف تعزيز الحماية ببيانات أدق

علقت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم لمنح بطاقة الرقم القومي للأطفال بداية من سن الخامسة، مؤكدة أنها لم تطلع على تفاصيل المشروع بشكل كامل حتى الآن.

وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة أن الطفل في مصر يحصل بالفعل على رقم قومي منذ لحظة ميلاده من خلال شهادة الميلاد، مشيرة إلى أن أي مقترح جديد في هذا الإطار يجب أن يركز على إضافة مزيد من البيانات التي تسهم في تعزيز حماية الأطفال.

وأضافت أن الهدف من مثل هذه التشريعات ينبغي أن يكون دعم منظومة الحماية، من خلال توفير معلومات أكثر دقة تساعد في التعرف على الطفل بسهولة، وتحد من المخاطر التي قد يتعرض لها.