تنوع الأدوار وراء النجاح.. نضال الشافعي: الموسم الرمضاني 2026 كان مختلفا

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته وامتنانه للنجاح الذي حققه خلال الموسم الرمضاني لعام 2026، مؤكدا أن التوفيق من الله كان العامل الأساسي وراء هذا النجاح.

وقال الشافعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة “صدى البلد 2”، إن الموسم كان مميزًا بالنسبة له لأنه قدم خلاله دورين متباينين تمامًا، كل منهما يحمل طابعه الخاص.

الطابع الكوميدي الخفيف

وأوضح أن دوره في مسلسل "درش" اتسم بالطابع الكوميدي الخفيف، بينما شخصية "مصطفى مشهور" في مسلسل "رأس الأفعى" كانت أكثر جدية وتعقيدًا؛ وهو ما ساعد على جذب انتباه الجمهور بشكل أكبر.



ردود فعل الجمهور

وأشار نضال الشافعي إلى أن ردود فعل الجمهور كانت إيجابية للغاية، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في الشارع، مضيفًا: “الحمد لله، فضل الله عليا كبير، الناس في الشارع وعلى السوشيال ميديا وتفاصيل كتير جدا من ردود الأفعال أسعدتني بصراحة”.