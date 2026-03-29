ما قطعناش شعور بعض.. نضال الشافعي يكشف حقيقة مشكلة تتر مسلسل درش

حل النجم نضال الشافعي ، ضيفًا على موقع صدى البلد ، في ندوة خاصة، لتكريمه عن تميزه بالموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وخلال الندوة، رد نضال الشافعي، على ما تردد حول الخلاف بسبب تتر مسلسل درش، نافيا وجود خلاف بين الأبطال حول ترتيب الأسماء أو كتابتها من عدمه.

وقال نضال الشافعي: «ده مسلسل نجم كبير زي مصطفى شعبان، وحتى مصطفى نفسه لو ما اتكتبش اسمه على التتر فمعروف إن المسلسل بتاعه وإحنا كان ككرو عمل بشكل عام يعني كان يهمنا الوجبة الدرامية اللي إحنا بنقدمها .. وترتيب الأسماء ده بتاع الجمهور لكن بشكل عام كلنا كنا مرضيين ما عندناش الأزمة دي وما اتكلمناش في فكرة التتر والأسماء والتفاصيل دي».

وتابع نضال الشافعي: «ساعات لما بيبقى فيه مجموعة كبيرة من النجوم في عمل من الأعمال الشركة المنتجة بتحاول ما تثيرش أزمة .. زي مثلا بيكتبوا بالحروف الأبجدية أو على حسب الظهور

وأضاف نضال الشافعي: «ما حصلش مشاكل في مسلسل درش وما قطعناش شعور بعض ولا اي حاجة من دي».

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

وخلال الندوة تطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله في مسلسل درش، والمشاهد التي جمعته بالفنان محمد علي رزق ورياض الخولي وسلوى خطاب.

وتحدث نضال الشافعي، عن كواليس مسلسل رأس الأفعى، وحرصه على المشاركة في الأعمال الوطنية، بعد الجماعة 2، ومسلسل الاختيار.

وتطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله مع الزعيم عادل إمام، وقصة ترشيحه له، وموقف جمع بينهما قبل أن يتعاون معه.

أعمال نضال الشافعي

شارك الفنان نضال الشافعي، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، بدور «بكر» في مسلسل درش، مع الفنان مصطفى شعبان، كما شارك في مسلسل رأس الأفعي، بدور شرفي (مرشد الإخوان الأسبق مصطفى مشهور) واستطاع أن يترك بصمة فيه.

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.