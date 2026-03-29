نضال الشافعي يكشف مفاجآته بعد رمضان: فيلم جديد ومسلسل قيد التحضير قريبًا

كشف الفنان نضال الشافعي عن ملامح خططه الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تركيزه خلال الفترة الماضية كان منصبًا بشكل كامل على موسم دراما رمضان، الذي يحظى دائمًا باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

تحضيرات مكثفة لعملين جديدين

وأوضح الشافعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2 وتقدمه الإعلامية نهال طايل، أن المرحلة القادمة ستشهد تحضيرات مكثفة لعملين جديدين، أحدهما فيلم سينمائي والآخر مسلسل درامي يجري الإعداد له حاليًا.



وأشار إلى أن هناك حالة من التكتم حول تفاصيل المشروعين في الوقت الراهن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عنهما بشكل رسمي عند بدء التصوير، مع وعد بتقديم أعمال مميزة تحمل طابعًا مختلفًا.



ومن جانبها، حرصت الإعلامية نهال طايل على تهنئة الفنان نضال الشافعي بنجاحه في موسم رمضان، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مشاريعه الفنية المقبلة.